Prima uscita pubblica per Chiara Ferragni: fotografata al Parco Sempione

Cappotto marrone largo sopra una felpa grigia e un sorriso appena accennato sul volto, ma con la messa in piega fatta. È stata paparazzata così Chiara Ferragni nella mattinata di domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale, mentre gioca con i figli al Parco Sempione di Milano, accompagnata dalla madre Marina Di Guardo, oltre a tata e guardia del corpo.

L'imprenditrice, alle prese con l'affaire pandoro Balocco, è apparsa serena e sorridente. Non ci sono state scene di fan impazziti, anzi: il gruppetto è rimasto a parlare senza che fosse interrotto da passanti e ammiratori. Non solo, non c'è stata nessuna richiesta di foto o autografi dai passanti.

Ai fotografi del Corsera che l’hanno immortalata e le hanno chiesto come stesse andando ha risposto con un laconico “va bene, dai”.