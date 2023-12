Chiara Ferragni e i regali ordinati e mai arrivati: scoppia altra polemica

Altra polemica sull'imprenditrice Chiara Ferragni, già alle prese con il pandoro gate. Ora si trova ad affrontare un'altra grana che rischia di affossare ancora di più la sua immagine. Da qualche giorno è virale un video di TikTok in cui due ragazze mimano di scambiarsi sotto l'albero di Natale i regali acquistati sul sito di Chiara Ferragni il 26 novembre e non ancora arrivati.

"Grazie Chiara Ferragni Brand, complimenti anche per l'ottima assistenza clienti" scrivono accanto al video le due fan dell'imprenditrice digitale, rimaste deluse quando il giorno di Natale ancora non si erano viste recapitare i prodotti.

Un video ironico, ma che comunque colpisce nel segno. In tanti, infatti, si scatenano a commentare il post, ma soprattutto in molti condividono la loro simile esperienza. "Io ho fatto un ordine il 20 novembre, mai arrivato. Mi sono dovuta arrangiare da sola" scrive una ragazza a cui fa eco un'altra: "Stessa cosa, ordine mai arrivato".

A qualcuna è andata meglio, ma c'è anche chi ha chiesto il rimborso: "Anche a me ci ha messo tantissimo la spedizione, ma mi hanno rimborsato direttamente i prodotti non più disponibili". Sul customer service tutti d'accordo: "Io ho fatto un ordine il 25 novembre ed è arrivato il 15 dicembre. Ho scritto più volte al servizio clienti ma hanno risposto una sola volta con un messaggio copia-incolla". E sembra non essere l'unica.