Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Vi sono grata"

Chiara Ferragni rompe il silenzio degli ultimi giorni con un messaggio su X (ex Twitter). “Vi leggo e vi sono grata”, commenta la regina dei social riferendosi alla vicinanza dei follower in questo momento complicato. Fedez resta ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli dopo le due operazioni a cui è stato sottoposto d’urgenza.

Ieri l’imprenditrice è stata avvistata fuori dall’ospedale dove è ricoverato il marito, in compagnia dei suoceri e del primogenito Leone. Come riporta Ansa, la Ferragni avrebbe preferito non rispondere alle domande sulle condizioni di salute di Fedez, in ospedale da una settimana.

Intanto il rapper sembrerebbe in via di ripresa dopo le due ulceri intestinali che l’hanno costretto agli interventi d’urgenza con trasfusioni. Il cantante è costantemente monitorato, ma sarebbe troppo presto per parlare di dimissioni.

Diverse le visite della moglie, ma soprattutto dei genitori di Fedez che qualche giorno fa si sono detti preoccupati, ma che si stanno facendo forza per il figlio. Valentina Ferragni, sorella dell’imprenditrice, ha fatto sapere di aver annullato i propri impegni di lavoro ed eventuali viaggi per rimanere accanto alla famiglia e dare una mano nella gestione del cane e dei due bambini.