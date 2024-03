Chiara Ferragni riceve il (quarto) tapiro d'oro e commenta la separazione

Quarto tapiro d’oro consegnato a Chiara Ferragni. A dare gli ultimi scoop intercettando i due coniugi (o ex) in luoghi diversi in questi giorni è stato l’inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì. Valerio Staffelli, quindi, ha deciso di far visita all’influencer ipotizzando che tra Myrta Merlino e i Ferragnez ci fosse un qualche tipo di accordo. La consegna del riconoscimento di Striscia la Notizia andrà in onda nella puntata di questa sera, 1° marzo.

"Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento”, Chiara Ferragni ha ribadito a Valerio Staffelli il concetto già espresso al giornalista Dessì.

L’inviato di Striscia ha chiesto all’influencer aggiornamenti sulla vicenda del pandoro e sulle altre operazioni di beneficenza: "Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c'è alcuno schema", ha spiegato Chiara Ferragni che proprio questo pomeriggio ha ricevuto - come promesso - da Myrta Merlino il corno porta fortuna già consegnato a Fedez nei giorni scorsi.