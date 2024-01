Chiara Ferragni torna su Instagram: "Mi siete mancati"

Chiara Ferragni torna, sembra definitivamente, su Instagram. Dopo lo scandalo Balocco, le indagini in corso e un periodo di pausa dai social durato una quindicina di giorni, la regina delle influencer fa capolino con un paio di storie su Instagram. Ferragni ha, infatti, pubblicato una sua fotografia con la scritta “Mi siete mancati” e un box per le domande in cui chiede ai follower “Come state?”.

Una seconda storia, che probabilmente era una spiegazione attesa, recita: “Una cosa mi sento ti dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi - spiega -. Ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, e io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.

Intanto da quel 18 dicembre, giorno in cui ha pubblicato il famoso video di scuse, Chiara Ferragni ha perso quasi 169mila follower, cifra esigua se si considerano i suoi 29 milioni di seguaci. Ma comunque significativa per chi ha deciso di salutare il suo profilo anche solo per “protesta”. Nei giorni scorsi, inoltre, è nata una nova polemica sul ritardo nelle spedizioni dei suoi prodotti che per molti avrebbero dovuto essere regali di Natale. Non sono mancate gli insulti, anche al suo store romano di via del Babuino imbrattato con parole come “truffatrice”.