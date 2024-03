Chiara Ferragni: "Piango e tremo per stasera". L'influencer sarà da Fazio

“A dir poco agitata per stasera”. Chiara Ferragni su Instagram ricorda a tutti che questa sera, 3 marzo, sarà ospite da Fabio Fazio. L’influencer si è detta agitata e molto emozionata. La tv, in effetti, non è il suo palcoscenico usuale come lo sono i social. La sua unica apparizione televisiva ufficiale era stata quella del Festival di Sanremo e non tutto era andato liscio come l’olio.

“Grazie per tutti i messaggi - scrive Ferragni su Instagram -. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò…Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così. Vi voglio bene”, commenta postando una sua fotografia al naturale (ma con i filtri). Segue una seconda storia, questa volta in viso traspare un po’ di commozione. “Non è un momento facile sotto nessun punto di vista - precisa -. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità”.

Poi l’appuntamento a ‘Che tempo che fa’: “Ci vediamo alle 21. Sento la vostra energia e spero mi porti fortuna”. Chiara Ferragni si racconterà a Fazio dopo questo periodo complicato iniziato con i guai giudiziari e proseguito con la notizia della presunta separazione con il marito Fedez.