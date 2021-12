A Milano c'è un'installazione che ricorda la mitica trattenuta di Chiellini su Saka

Da Wembley a Centrale. In stazione a Milano è stata sistemata nelle scorse ore un'installazione che ricorda la celebre trattenuta di Chiellini sull'inglese Saka, un vero e proprio omaggio all'intervento del capitano azzurro nella finale degli ultimi Europei, poi vinti proprio da Chiellini e compagni.

La firma sull'opera è di Spotify, che con la sua campagna "Spotify Wrapped 2021" sta celebrando un anno di vittorie dello sport azzurro condividendo le playlist musicali create dal difensore della Nazionale, dalla giocatrice di pallavolo Paola Egonu vincitrice dell'ultimo Europeo e dell'oro olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi.

"Per celebrare l’anno in cui abbiamo accantonato il concetto di ‘normalità’ e abbiamo abbracciato un ignoto fatto di vittorie incredibili e di emozioni senza fine, Spotify presenta un’installazione dedicata a uno dei protagonisti dell’anno che si sta per concludere: il capitano degli Azzurri Giorgio Chiellini", si legge in una nota della piattaforma musicale. "L’installazione riporta alla memoria le indimenticabili notti magiche della scorsa estate, in particolare quella trattenuta all’ultimo secondo che ha permesso agli azzurri di vincere l’Europeo e che è subito diventata il meme più virale del 2021".

L’affissione speciale è infatta tirata come la maglietta del calciatore inglese e include uno Spotify code con cui è possibile ascoltare la playlist realizzata da Chiellini per raccontare attraverso la musica il suo anno "totalmente normale".

"Quest’anno ci siamo resi conto che la parola 'normale' è qualsiasi cosa noi scegliamo di creare per noi stessi. E questo è quello che vogliamo celebrare con Wrapped 2021. Perché - hanno concluso dalla società svedese - su Spotify, il tuo normale è quello che ascolti, in qualsiasi modo tu lo ascolti".

Il nome della playlist di Chiellini? Chiaramente "Notti magiche".

Foto - L'installazione in Centrale a Milano