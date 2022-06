Stop ai "luridi" davanti a San Siro e all'ex Palalido

Stop ai "luridi" a San Siro. A Milano, infatti, cambiano (alcune) regole per quando si tengono concerti o gare sportive. Una ordinanza firmata dal vicesindaco Anna Scavuzzo il 15 giugno vieta d'ora in poi il "commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione" vicino all'Ippodromo (sia San Siro sia La Maura) e all'Allianz Cloud, ovvero l'ex Palalido in occasione di eventi dalle sette del giorno stesso alle sei del giorno successivo.

Questo vuol dire niente baracchini che vendono magliette ma nemmeno truck con salamelle o panini. Un'ordinanza di qualche ora fa, invece, vieta nei giorni dei concerti estivi a San Siro (a partire dallo spettacolo di domenica di Marco Mengoni fino a quello di Ultimo del 24 luglio) la vendita di superalcolici nella zona dello stadio dalle 9 alle 3 del giorno successivo (con l'esclusione di ristoranti e bar). Vietata anche la vendita di bottiglie in vetro e lattine da asporto. Si tratta di regole che vengono normalmente adottate con singole ordinanze per ogni evento.

A queste si aggiungono regole per l'interno del Meazza dove è vietato portare bottiglie di vetro, lattine e anche bottiglie di plastica chiuse con il tappo così come fuochi d'artificio e spray. Ora però anche per i punti ristoro dentro San Siro è vietato vendere bottiglie di plastica con il tappo che va quindi tolto prima della vendita.