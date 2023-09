Il chiosco del Parco Lambro abbandonato da anni: "Era l'unico punto di ristoro"

È abbandonato da circa due anni il chiosco del Parco Lambro, di proprietà del Comune di Milano. Posizionato nella zona dell'area giochi per i bambini, era l'unico punto di ristoro per i frequentatori del parco. Dopo lo sfratto per morosità dei precedenti concessionari, non c'è l'ombra di una nuova procedura d'assegnazione.

Eppure nella zona in tanti ritengono che sia importante far tornare vivo questo luogo. Una raccolta firme (che ha raggiunto circa 400 sottoscrittori) e una mozione in consiglio di Municipio 3, promossa dalla maggioranza di centrosinistra, sono lì a testimoniarlo. Il chiosco, conosciuto come "la Golosina", è sempre stato un punto di ritrovo frequentato e vissuto. Ora, dopo qualche anno di abbandono, gli abitanti della zona e i rappresentanti nel Municipio si sono mossi per trovare una soluzione.

"A distanza di anni inizia a emergere anche un tema di incuria, dato che il chiosco rischia di ammalorarsi", spiega Enrico Stroppa, consigliere dei Riformisti-Azione nel Municipio 3 e promotore della mozione, in quanto vice presidente della commissione attività produttive: "Il documento ha suscitato, fortunatamente, più clamore del previsto, ed è stato portato all'attenzione di Emmanuel Conte, assessore al bilancio, e di Alessia Cappello, assessora alle attività produttive".

Manca un punto di ristoro nel parco

Per ora, però, nessun bando in vista. La struttura andrebbe innazitutto rimessa a posto, ed eventualmente sostituita con un'altra, e poi occorrerebbe trovare un nuovo concessionario con gara pubblica. Cittadini e consiglieri di Municipio chiedono che si faccia il più presto possibile. "Il vero tema - conclude Stroppa - è la totale mancanza, al momento, di un punto di ristoro e di socialità all'interno di uno dei parchi più grandi di Milano. Manca un fondamentale presidio del territorio. Si parla anche solo di potenziale assistenza a un cittadino che si sente male".