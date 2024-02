Metrotranvia, quali strade chiudono nel fine settimana a Milano

Partono i lavori per la realizzazione della Metrotranvia 7 e con essi le chiusure di alcuni tratti di strada. Dalle 22 di domani, 16 febbraio, fino alle 5 del mattino di lunedì 19 febbraio sarà chiusa la rampa d’ingresso della tangenziale est da via Palmanova in direzione nord. Per entrare nel tratto bisognerà seguire le indicazioni verso la rotonda di via Olgettina.

La ricostruzione della rampa è uno dei punti cruciali del progetto, perché permetterà di allargare il sottopasso che collega via Padova a via Rizzoli. Per questo verrà momentaneamente interrotto il doppio senso di circolazione e sarà possibile percorrere il sottopasso solo in direzione nord.

Dal 19, comunque, l’ingresso in tangenziale verrà riaperto attraverso un temporaneo varco. Le linee bus 44, 86 e Q86 subiranno variazioni. I lavori per la realizzazione della Metrotranvia 7 dureranno circa un anno e saranno diverse le modifiche alla circolazione.