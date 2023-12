Dopo 27 anni il bar chiude: la commozione del proprietario per la sorpresa del quartiere

La fascia "ufficialmente in pensione". I regali dei residenti di zona e uno speciale "nulla osta". Ultimo giorno di lavoro sabato per Ciro Palmieri, da 27 anni storico titolare della torrefazione di via Plinio. A 73 anni Ciro, che gli ultimi 27 anni li ha trascorsi dietro il bancone, ha detto ufficialmente addio al mondo del lavoro.

Per celebrarlo i clienti più affezionati si sono ritrovati fuori dal locale, con in prima fila Pierfrancesco Maran. Proprio l'assessore ha letto un messaggio per il titolare del locale: "In nome del popolo dei clienti di Ciro Palmieri, nato a Grottaglie il 2 novembre 1950, decreta dopo 62 anni di lavoro il nullaosta alla meritata pensione. Il saluto affettuoso dei clienti che gli hanno voluto un bene immenso e un'onorificenza al merito per dirti grazie per questi anni di professionalità, gentilezza, simpatia e soprattutto per il tuo ottimo caffè".

Tantissima la commozione di Ciro, che a stento ha trattenuto le lacrime. "Ciao Ciro! 62 anni di lavoro di cui 27 alla torrefazione di Via Plinio. Oggi tutto il quartiere ha salutato il grande Ciro che, con commozione, va in pensione. Ci mancherà il suo caffè, ma soprattutto ci mancherà lui con le sue parole giuste per ogni cliente", ha poi scritto sui social Maran.