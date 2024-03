Chiude la storica cartolibreria di Milano "uccisa" da eCommerce e Area C

Troppi costi e scelte da parte dell'amministrazione che hanno 'tagliato le gambe' ai commercianti. Così, un'altra attività storica milanese chiude definitivamente battenti. La cartolibreria La Fenice di corso Genova 20 ha tirato giù la serranda. Per sempre. Non è stata una scelta voluta, legata alla fine di una gestione, all'età o ad altre ragioni "fisiologiche".

La Fenice è stata quasi costretta a chiudere a causa di due fenomeni che hanno messo a dura prova le finanze del negozio e la capacità di guadagno. Al primo posto, spiega la proprietaria al Corriere della Sera, gli eCommerce che hanno preso il posto di tante attività commerciali grazie a prezzi più bassi e servizi più comodi. Poi, a Milano, l'Area C salita a 7.50: un deterrente per i clienti fuori dai bastioni. Un costo importante anche per i proprietari de La Fenica che avrebbero dovuto sborsare circa 1.500 euro all'anno a cui aggiungere anche il parcheggio.

La cartolibreria La Fenice è stata aperta nel 1952. I proprietari attuali l'hanno rilevata circa 50 anni fa. Era specializzata nella vendita di materiale scolastico e da ufficio. Agende, strumenti per la scrittura, prodotti di alta qualità: insomma, il negozio di una volta. Da venerdì 1° marzo quel negozio non c'è più. Sulla vetrina un avviso affisso: "Dopo 47 anni chiudiamo. È stato bella aver fatto parte della vostra vita. Grazie".