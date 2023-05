Il cinema Odeon chiude in anticipo ad agosto: diventerà un centro commerciale

Chiude in anticipo il cinema multisala Odeon di via Santa Radegonda a Milano, zona Duomo. La comunicazione è stata data ufficialmente martedì 30 maggio, in modo congiunto, dal fondo Aedison (Dea Capital Real Estate Sgr) e The Space Cinema, la società che gestisce le sale. Le due aziende hanno concordato il rilascio degli spazi a partire dal 1° agosto per consentire il proseguimento della riqualificazione del palazzo.

La nuova 'veste', che sarà pronta nel 2024, porterà negozi, ristoranti e uffici, integrando nel nuovo spazio i pregi architettonici dell'edificio. In particolare verranno mantenuti il foyer d'ingresso con il suo pavimento in marmi policromi, lo scalone principale che conduce al piano terra e la sala storica, sempre al piano terra.

Il progetto prevede anche la ricollocazione delle sale cinematografiche (cinque anziché dieci) al piano interrato. Dunque in via Santa Radegonda non dovrebbe sparire totalmente la cinematografia. Una conferma viene proprio dal comunicato congiunto di martedì, nel quale The Space Cinema (sottolineando che il mercato del cinema è ora in ripresa) "non esclude di tornare a gestire un cinema nella stessa location, anche se con una conformazione diversa: resta viva, infatti, l'opzione di dotare la struttura di un nuovo cinema multisala al piano interrato". Una formula che non garantisce al 100% né le sale né la gestione attuale, ma nemmeno la esclude.

Intanto i dipendenti dell'Odeon saranno ricollocati presso altri multisala dello stesso circuito. Del resto, sempre The Space Cinema sottolinea gli investimenti negli ultimi due anni su 9 dei suoi 36 cinema, rimodernati nelle sale.