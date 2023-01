Milano, dopo 27 anni chiude la storica gelateria in centro: una grande festa per l'addio

La serranda che si chiude per sempre. Sabato 14 gennaio aprirà per l'ultima volta "Garibaldi crème", storica gelateria che dall'ormai lontanissimo 1996 si trova al civico 55 di corso Garibaldi. Il titolare Wahid Abdu Ismahil, papà del presidente del Municipio 1 Mattia, ha infatti deciso dopo decenni di lavoro sotto la Madonnina di godersi il meritato riposo. Wahid aveva aperto "Garibaldi crème" dopo una prima esperienza, anche quella fortunata, alla guida di un ristorante, sempre in corso Garibaldi. Poi la svolta, ancora più fortunata, sul gelato, con i suoi gusti "speciali" come il finocchietto selvatico, lo zenzero e il Boero che per anni sono stati apprezzatissimi da tutti.

"Care amiche, cari amici, come tutte le belle storie anche la nostra doveva finire. Dopo 27 anni di gelateria, e 20 di ristorante, il Mario - o Wahid che si dir si voglia - si godrà il meritato riposo", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del locale.



"Vi vogliamo ringraziare perché siete parte del nostro cuore e noi speriamo di esserlo del vostro, grazie per aver condiviso con noi così tanti anni in Garibaldi", hanno proseguito dalla gelateria. E l'addio non sarà per nulla triste. Il titolare ha infatti deciso di organizzare una festa di chiusura: "Se vorrete vincere la resistenza al freddo, ci vediamo sabato pomeriggio per un grande saluto finale".

"Belli ciao, Garibaldi crèeme, la vostra affezionata gelateria di quartiere, è molto felice di invitarvi alla sua festa di chiusura - si legge nella locandina -. Baci, abbracci, simpatia e tanto gelato vi attendono".