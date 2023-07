Chiudono l'hotel e il ristorante lanciati (anche) da chef Cracco

Saracinesca giù. Chiudono a Milano l'hotel "Excel Naviglio" e il suo ristorante "Al Naviglio", aperti poco più di due anni fa, ad aprile del 2021, nello spazio ex Ca' bianca di via Lodovico il Moro, una volta tempio del jazz in città.

Le firme sull'avventura erano di quelle importanti, prestigiosi. Dietro l'albergo c'erano infatti il veneziano Dino Scaggiante - fondatore degli hotel Excel - e lo chef Carlo Cracco, che aveva curato e lanciato il locale, tanto che inizialmente si chiamava "Carlo al Naviglio". Insieme a loro anche Stefano Stoppani, l'uomo dietro il leggendario Peck di via Spadari.

Nonostante la buona cucina a prezzi modici e nonostante le suite e camere vista Naviglio, qualcosa è però andato storto e l'hotel si avvia mestamente alla chiusura. Lo stesso Cracco già a febbraio scorso aveva "salutato" la nave, per concentrarsi su altri impegni, su tutti il suo nuovo locale romano.

Le stanze sul sito ufficiale dell'Excel già non sono più disponibili per le prenotazioni e l'albergo e il ristorante dovrebbero chiudere proprio in queste ore.