Addio a Le Trottoir, chiude lo storico locale di Milano

Serrande giù per un pezzo di storia di Milano. Sembra destinato a chiudere "Le Trottoir", locale di piazza XXIV maggio diventato celebre nel corso degli anni per aver ospitato artisti e scrittori illustri, tra cui soprattutto Andrea Pinketts, che ne aveva fatto una sorta di seconda casa.

Palazzo Marino, che è proprietario del dazio in cui si trova il bar ristorante da ormai venti anni, ad agosto aveva infatti messo a bando gli spazi che nei giorni scorsi sono stati assegnati a Taboga Sas, società che gestiste l'Osteria del Binari di via Tortona. Il progetto tecnico presentato dall'azienda è risultato quello col punteggio più alto, mentre la società verserà 97mila euro all'anno, per 12 anni, per 335 metri quadrati su tre livelli, un canone più che doppio rispetto alla base d'asta, che era di quasi 45mila euro.

L'arrivo dell'Osteria dei binari però inevitabilmente vuol dire chiusura per Le Trottoir, tra i cui tavoli aveva servito anche Malika Ayane, che proprio lì fu notata da un produttore musicale. La titolare del locale in Darsena, che ogni sera ospita eventi musicali, ha già fatto sapere che presenterà ricorso al Tar contro la decisione del comune.

Dal canto suo Emmanuel Conte, assessore al patrimonio, aveva fatto sapere - proprio al momento dell'assegnazione dello spazio - che palazzo Marino "continua a perseguire un obiettivo di gestione degli immobili dinamica e coerente con i cambiamenti sociali, economici e urbanistici della città".