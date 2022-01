Addio alla libreria dello sport di Milano, l'unica in Italia

Chiude a Milano, dopo quasi quarant'anni di attività, la Libreria dello Sport di via Carducci. A darne notizia è la stessa libreria con un post sui social network dal tono decisamente 'in linea' con il 'core business': "Alle soglie del quarantesimo anno di attività - si legge nell'immagine diffusa - il triplice fischio dell'arbitro ha sancito la fine del match. Non sono bastati i tempi supplementari".

Fino alla fine del mese di gennaio 2022 sono in vendita le rimanenze di magazzino con sconti tra il 50 e il 75 per cento. Fondata nel 1982 da Paolo Frascolla, era l'unica libreria in Italia specializzata nello sport. Alla fine degli anni Novanta ha aperto anche l'e-commerce, con uno spazio su Ebay, e nel frattempo è diventata anche casa editrice, pubblicando biografie (e autobiografie) dei campioni dello sport, manuali di didattica delle discipline sportive e narrativa sportiva.