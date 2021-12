Chiude dopo 40 anni Il libro - libreria internazionale di Milano

Addio per sempre a Il libro, libreria internazionale. Il negozio di via Ozanam, zona Lima, chiude dopo 43 anni di attività. A dare il triste annuncio le proprietarie Rita Brighenti e sua figlia Anna Kircheis: "Dopo oltre 40 anni di vita, la libreria Il libro chiude - scrivono in un post pubblicato sulla loro pagina social -. Per ringraziare tutti i nostri amici e clienti desideriamo salutarvi con un brindisi. Passate in libreria oltre a un sorriso e un bicchiere di Glühwein, troverete imperdibili occasioni di svendita su gran parte del catalogo del negozio. Fatevi ispirare per un pensiero ad un amico ed un regalo a voi stessi".

Nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ci racconta Anna al telefono, l'attività del negozio ha subito una grave e drastica crisi, vedendo le vendite calare a strapiombo. Per questo la decisione di chiudere - dopo ben 43 anni - è irreversibile. "Mi dispiace molto - continua Anna con rammarico - perché con questa libreria mia madre era riuscita a creare un angolo internazionale a Milano. Negli ultimi anni, però, c'è stato un cambio netto nelle abitudini e la nostra attività, come tante altre del commercio al dettaglio, non ha retto".

"Abbiamo deciso di chiudere oggi col sorriso, piuttosto che tra qualche anno con un fallimento - continua Anna, milanese da due generazioni, con il nonno paterno tedesco -. Purtroppo non vediamo un futuro". Nata come libreria tedesca, Il libro si è poi specializzata in corsi di lingua, tra cui italiano per stranieri, e ha sviluppato una parte di narrativa in lingua.

Oltre all'attività di vendita, la libreria proponeva anche incontri letterari in lingua inglese, francese e spagnola e, ogni primavera, ospitava una mostra del libro didattico presentando le maggiori novità editoriali. Inoltre, nel corso dell'anno accoglieva presentazioni e letture per bambini. Anche se al momento non vi è alcuna certezza, alcune di queste attività potrebbero proseguire anche dopo la chiusura della libreria, prevista intorno a Natale oppure a gennaio. "Vi ringraziamo per tutti questi anni passati insieme, gli scambi di idee, le confidenze, le chiacchiere e la fiducia dimostrataci - chiosano Rita e Anna sulla loro pagina Facebook -. Vi aspettiamo in libreria fino a Natale e anche un po‘ oltre. A presto".