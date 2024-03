A breve chiude la metro di Milano (per 3 giorni)

Un weekend di stop. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo la metropolitana blu di Milano sarà chiusa al pubblico. Lo stop servirà per svolgere le "attività necessarie per il completamento dell’opera in vista dell’apertura completa della linea", ha fatto sapere Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo meneghino.

"Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura - che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni - e delle prove di circolazione richieste dal Ministero dei Trasporti. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus", ha annunciato l'azienda. Un altro periodo di chiusura è previsto dal 4 al 10 aprile prossimi, mentre la blu dovrebbe aprire completamente entro la primavera.

"Svolgeremo attività necessarie per far girare i treni su tutta la linea", aveva spiegato Amerigo Del Buono, direttore reti di Atm, durante un incontro con la stampa organizzato proprio per fare il punto sul futuro della linea, che intanto ha allungato i propri orari fino a oltre mezzanotte. "È necessario testare l’infrastruttura e farlo in totale sicurezza", le sue parole. I test non possono essere eseguiti di notte perché “ci sono tempi tecnici di aggiornamento software, a bordo treno e per il segnalamento dei mezzi, che non consentono di effettuare prove nelle 5 ore notturne, perché necessitano di più tempo”, aveva sottolineato Fabrizio Gelsomino, direttore operations della metropolitana. Ai test, seguiranno 60 giorni di pre esercizio su tutta la linea, durante i quali non sarà invece necessario interrompere la metro.

Nei giorni di chiusura la M4 sarà sostituita dagli autobus che saranno in servizio, tra Linate e Duomo, tra le 6 e mezzanotte e mezza. Terminato il servizio diurno dei bus Bm4, inizierà il servizio notturno dei bus NM4.