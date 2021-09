Resterà chiuso (almeno per ora) il Circolo Magnolia di Milano

Lo hanno deciso i gestori del locale: "Rispettare le attuali regole non dà in nessun modo la possibilità di sopravvivere"

Resterà chiuso (almeno per ora) il circolo Magnolia. Il locale alle porte di Milano non riaprirà per la stagione autunnale "perché rispettare le attuali regole non dà in nessun modo la possibilità di sopravvivere a realtà come la nostra", hanno scritto i gestori sulla loro pagina Facebook.

Il circolo non ha intenzione di chiudere i battenti ma ha deciso di prendersi una pausa almeno finché le regole non cambieranno. "L’unico modo con cui rivedrete le nostre porte aperte sarà quando il green pass ci darà la possibilità di riempire il Magnolia a piena capienza, senza distanziamento né sedute", hanno fatto sapere gli organizzatori.

La decisione è arrivata al termine di una stagione estiva piena di ostacoli durante la quale il locale si è animato con concerti, spettacoli, talk; serate in cui sedie, mascherine e distanziamento sociale erano regole inderogabili. "Era un segnale necessario, doveroso per la città e il territorio, è stata una decisione presa senza dubbi, come nessun dubbio c’è stato nella volontà di rispettare ogni singolo dettaglio di ogni decreto", hanno precisato dal locale.

"Abbiamo sperato - hanno continuato i gestori - che con l’introduzione del green pass ci sarebbe stata una nuova stagione degli eventi dal vivo all’aperto, che fosse uno strumento per tornare a fare in sicurezza i concerti senza distanziamento né sedute (come tra l'altro è avvenuto all'estero) mentre è stato semplicemente un’ulteriore limitazione aggiunta alle precedenti disposizioni".

Invece nulla è cambiato e dopo 18 mesi in cui si sono susseguiti lockdown, chiusure, coprifuoco il locale ha deciso di alzare bandiera bianca; salvare il salvabile per poter aprire in futuro e tornare alla normalità (si spera ovviamente il prima possibile). "Non possiamo più permetterci di 'vivere' su gesti e intenzioni - hanno concluso gli organizzatori -, è giunto il momento che il segnale arrivi da chi può letteralmente cambiare le cose".