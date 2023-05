Dal prossimo weekend chiude la M4, la nuova metro di Milano

Un piccolo stop in vista del nuovo taglio del nastro. Dal prossimo weekend - e per tutti i fine settimana di maggio e giugno, oltre che dal 24 al 30 giugno - la M4 di Milano, la nuova metropolitana blu inaugurata a fine novembre scorso, sarà chiusa al pubblico.

"La M4 sospenderà il servizio ai passeggeri per consentire i necessari test di pre esercizio sull’intera tratta sino alla nuova stazione di San Babila in vista della prossima apertura, come previsto dalle normative sulla sicurezza dei sistemi trasporto", hanno spiegato nei giorni scorsi dal comune. "Nei periodi di sospensione del servizio i tecnici dovranno intervenire sui sistemi di gestione della metro 'driverless' sull’intera tratta Linate-San Babila ed effettuare tutte le prove di collaudo in assenza di passeggeri, come richiesto dalla commissione di sicurezza ministeriale", hanno proseguito dall'amministrazione.

La nuova M4 quindi resterà chiusa il 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 maggio. Metro blu off limits anche il 3, 4, 10, 11, 17, 18 giugno e tutti i giorni dal 24 al 30 dello stesso mese. In quei giorni sarà possibile utilizzare le "vecchie" corse di superficie di Atm, su tutte la linea 73.

Diventa, quindi, sempre più vicina l'apertura delle nuove stazioni. Al momento la tratta attiva della M4 copre dall'aeroporto di Linate - il capolinea - a piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. Finiti i collaudi, quindi presumibilmente da luglio, dovrebbero essere aperte anche le stazioni di Tricolore e San Babila, dove la blu incrocerà la rossa.