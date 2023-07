Chiude per sempre lo storico cinema Odeon (dopo 94 anni): cosa ci sarà al suo posto

L'ultima proiezione. Poi l'addio, dopo 94 anni di storia. Chiude oggi il cinema Odeon di Milano, il multisala da 2.500 posti inaugurato nel 1929 in via Santa Radegonda, a due passi dal Duomo. La chiusura - come comunicato a fine maggio dal fondo Aedison e The Space Cinema, la società che gestisce le sale - è stata anticipata per consentire il proseguimento della riqualificazione del palazzo.

Ma cosa sorgerà al posto dell'Odeon? La nuova 'veste', che sarà pronta nel 2024, porterà negozi, ristoranti e uffici, integrando nel nuovo spazio i pregi architettonici dell'edificio. In particolare verranno mantenuti il foyer d'ingresso con il suo pavimento in marmi policromi, lo scalone principale che conduce al piano terra e la sala storica, sempre al piano terra.

Il progetto del "nuovo Odeon", una sorta di centro commerciale, prevede anche la ricollocazione delle sale cinematografiche - cinque anziché dieci - al piano interrato. Dunque in via Santa Radegonda non dovrebbe sparire totalmente la cinematografia. Una conferma era arrivata proprio dal comunicato congiunto di fine maggio, nel quale The Space Cinema - sottolineando che il mercato del cinema è ora in ripresa - non aveva escluso "di tornare a gestire un cinema nella stessa location, anche se con una conformazione diversa: resta viva, infatti, l'opzione di dotare la struttura di un nuovo cinema multisala al piano interrato".

L’Odeon del futuro sarà uno spazio nuovo per Milano, "un hub esperienziale", avevano precisato i costruttori. Nello spazio sorgeranno negozi, ristoranti e uffici, in linea con la dimensione policentrica del "vecchio" Odeon in cui convivevano teatro, cinema, sala da te?, birreria, salone da ballo e ristorante.