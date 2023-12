Chiude l'Old Fashion di Milano. La discoteca via Alemagna sarà aperta per l'ultima volta domenica 31 dicembre, col 1° dell'anno 2024 i gestori dovranno svuotare i locali e riconsegnare gli spazi alla proprietà. Una storia che si chiude dopo oltre 70 anni di carriera. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Già nel 2019 la Triennale, proprietaria dell'immobile, aveva comunicato al locale che non avrebbe rinnovato il contratto d'affitto. Alla base della decisione due fatti di cronaca che si sono verificati fuori dal perimetro del night club. Nel luglio del 2018 all'esterno del locale fu accoltellato Niccolò Bettarini, figlio di Cesare e Simona Ventura. A ottobre del 2019, invece, una ragazza denunciò una violenza sessuale tra le auto.

Per il momento non è ancora chiaro cosa prenderà il posto della discoteca che in oltre 70 anni di onorato servizio ha ospitato eventi mondani, ma anche volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo come George Clooney, Whitney Houston, Justin Bieber, Ronaldo, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jean-Claude Van Damme, Jamie Foxx, Marilyn Manson. Volti noti, ma soprattutto persone comuni: la serata universitaria del mercoledì sera è stato per decenni un vero e proprio appuntamento fisso per i ragazzi degli atenei milanesi.

La storia del locale

L'edificio in cui si trova l'Old Fashion è stato realizzato nel 1933 su progetto di Giovanni Muzio, la costruzione originale prevedeva già un ristorante con una "sala da concerti destinati alla fruibilità da parte del pubblico". La vera storia dell'Old (perché a Milano si chiama così) inizia nel dopoguerra, dopo l'occupazione nazista durante la quale era un circolo ricreativo per gli alti ufficiali tedeschi.

Negli anni Cinquanta la discoteca si chiama Trianon ed è il punto di riferimento per gli appassionati di rock'n'roll. Nelle sale adiacenti, invece, va in onda "Lascia o raddoppia", trasmissione condotta da Mike Bongiorno. In questi anni passano dalle sale personaggi come Patty Pravo, Lucio Dalla e altri grandi nomi della musica Italiana. Una data memorabile è quella del 23 Giugno del 1968, serata in cui la chitarra di Jimi Hendrix infiamma la sala. Oltre 4mila persone assistono alla sua performance mentre una folla in delirio cerca di accedere ai locali. Successivamente il locale diventa “Wanted Saloon“ con una scenografia che dovrebbe ricordare un vecchio Western Saloon. La gestione, tuttavia, è fallimentare.

Negli anni Settanta arriva il nome Old Fashion. Il nome deriva da un long drink a base di Whiskey e soda molto in voga in quegli anni che veniva servito in un bicchiere tumbler basso (chiamato anche Old Fashioned glass). È un ristorante & dancing con orchestra oltre che night club con arte varia che ,tra alterni momenti di gloria e cadute di stile, arriva fino al 1988. Da quella data e fino al 1992 , continua la propria vita con una programmazione a "singhiozzo". Unica serata fissa: il mercoledì sera (denominata Blanco y Negro) che ha un pubblico universitario.

Il locale "attuale" arriva con la ristrutturazione del 1995, dopo tre anni di ristrutturazione firmata dall'architetto Daniele Beretta che porta un ristorante con due sale da ballo e giardino. Nel 2006, invece, un restyling regala un look più minimalista e moderno, curato dall'architetto Fabio Rotella. Proprio nel 2006 il locale ottiene il riconoscimento di "negozio di rilevanza stoica" sia dal comune di Milano che dalla Regione Lombardia.