Chiude la storica palestra Audace in centro a Milano

Serrande giù. Il prossimo 27 novembre chiude per sempre la palestra Audace di piazza della Repubblica a Milano. La struttura, oltre 2mila metri quadrati, aperta nel lontano 2014, resterà in attività ancora una decina di giorni, poi l'addio alla città. L'Audace paga l'onda lunga del covid, che ha svuotato gli uffici della zona e, di conseguenza, la palestra.

"Gentile iscritto, nonostante tutti i nostri sforzi messi in campo per scongiurare quello che non avremmo voluto, dobbiamo purtroppo comunicare la chiusura del centro di Audace Repubblica il 27 novembre", si legge in una comunicazione che la direzione ha inviato a tutti i soci.

"Il tuo abbonamento verrà fermato in quella stessa data. Se vorrai rimanere in Audace, potrai spostare il tuo abbonamento nel centro Audace di Città Studi, in via Bronzino 15: saremo felici di averti ancora con noi", hanno proseguito, chiarendo che l'altra palestra resterà aperta. Ma non solo. Perché "grazie ad un accordo che Audace palestre ha trovato per te con Virgin Active Italia, qualora volessi proseguire ad allenarti, potrai continuare a farlo in un centro Virgin Active a tua scelta".

"Sia oggi che nei prossimi giorni saremo comunque disponibili in Audace Repubblica se vorrai parlarci e spiegarci la tua situazione: troveremo insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze. Vogliamo ringraziarti della fiducia accordataci fino ad ora e speriamo di averti ancora con noi. Certi che anche tu comprenderai la difficile situazione - hanno concluso da Audace - ci scusiamo del disagio arrecato, ti ringraziamo ancora e ti aspettiamo in palestra".