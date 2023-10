Perché l'aeroporto di Malpensa resterà senza una pista

La pista destra di Malpensa (la 35R) sarà chiusa per sette giorni dal 22 al 29 ottobre per i lavori di innesto della nuova ferrovia Gallarate-Malpensa T2. La modifica scatterà a mezzanotte del 22 ottobre e prevede decolli dalla sola pista 35L (quella di sinistra guardando in direzione Nord).

Per quanto riguarda i decolli, a livello di scenari antirumore, tutte le procedure sulla pista 35Right saranno sospese. Durante il periodo di manutenzione, verrà mantenuto lo schema di assegnazione Sid per la pista di sinistra, da cui decollano gli aeromobili diretti verso Somma Lombardo e Golasecca. È previsto un aumento del carico su questa pista, data l'esclusione della 35Right. Per quanto riguarda gli atterraggi, saranno consentiti solo sulla pista di sinistra.

Nel frattempo i lavori per la costruzione della nuova ferrovia stanno proseguendo. Nelle scorse settimane gli operai hanno costruito il nuovo tracciato della strada Statale del Sempione (l'attuale tratto verrà inglobato dalla ferrovia).

Come sarà la nuova ferrovia

Il collegamento ferroviario avrà una lunghezza di circa 4,6 km di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 km di raccordo verso Casorate Sempione; una parte verrà realizzato in galleria, una parte - circa il 70% - a cielo aperto (ma in trincea). L'intervento rappresenta il completamento dell'accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa, e fa parte, in ambito UE, del cosiddetto ‘Global Project’ Malpensa T1 - Malpensa T2 - linea Sempione, del quale è attivo il collegamento ferroviario tra i terminal T1 e T2.

L'opera - il cui progetto è stato promosso da Ferrovienord in partnership con Sea - amplierà il bacino d'utenza dell'aeroporto, attraverso la riorganizzazione dei servizi nel quadrante nord ovest della regione. "Sarà garantito anche un più efficace e rapido collegamento fra l'aeroporto e la città di Milano, contribuendo significativamente a ridurre i tempi e a migliorare la sostenibilità del viaggio", spiegano da Rfi attraverso una nota.