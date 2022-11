Milano, la pizzeria in centro chiude dopo 79 anni di storia

Una luce che si spegne. Dopo quasi 80 anni. Martedì sera ha chiuso le saracinesche la pizzeria Sibilla, ristorante storico aperto in via Mercato a Milano, in zona Brera, da ormai 79 anni, dal lontano 1943. Il titolare ha dovuto arrendersi ai costi diventati troppo alti per mandare avanti il locale, famoso in centro per la sua pizza napoletana, rigorosamente cotta nel forno a legno dal pizzaiolo Vincenzo, una vera istituzione.

Per salutare tutti i clienti, il proprietario ha affisso un grosso cartellone all'ingresso su cui fanno bella mostra di sé 4 fotografie in bianco e nero che raccontano l'evoluzione del ristorante. "Il nostro viaggio il 15 novembre volge al termine. Vogliamo rivolgere un saluto speciale e un caloroso abbraccio a tutti coloro che ci sono stati e che continuano ad esserci, pieno di affetto per il cammino fatto insieme", si legge sul poster.

"Vere e durature amicizie, o piccoli momenti di felicità, ma non per questo meno significativi. Abbiamo riso, pianto, gioito e persino bisticciato, ma siamo felici di aver condiviso tutti questi anni di lavoro e passione", il saluto della pizeria Sibilla. "Un ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato con noi, ma un tributo speciale lo dobbiamo a una vera istituzione: dedichiamo un abbraccio al pizzaiolo Vincenzo. Ricordando che la vera ricchezza è il tempo trascorso con familiari e amici, auguriamo a tutti voi il meglio che la vita possa mai donarvi, quindi - ha concluso il titolare - addio... o arrivederci".