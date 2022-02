Chiude "Pont de ferr", l'osteria milanese capace di conquistare la stella

Una storia, meravigliosa, che si chiude. La storia di quell'osteria milanese, orgogliosamente milanese, capace di entrare nell'olimpo della ristorazione italiana. Chiude oggi, dopo 35 anni di onoratissima carriera, il "Pont de ferr", uno dei locali più noti di tutta la città.

Lunedì le porte del ristorante al 55 di Ripa di Porta Ticinese non apriranno più. E Maida Mercuri, "nostra signora dei Navigli", non sarà più tra quei tavoli che hanno visto scorrere 35 anni di storia, una quantità infinita di menù, bottiglie, assaggi, bicchieri, plateau di formaggi e vassoi di salumi, degustazioni di dolci e brindisi infiniti.

Maida, si legge in una nota del locale, "lascia orfani i mille e mille clienti che dal 14 dicembre 1986 a oggi hanno goduto delle prelibatezze della cucina e delle magie enologiche della più giovane sommelier donna d'Italia. Un racconto che attraversa gli anni e la città, da quando una giovanissima Maida sceglie di dire no a Sirio Maccioni, che la vuole responsabile sommelier al ristorante culto 'Le Cirque' di New York. L'idea è quella di servire con il supporto di pochi piatti ipertradizionali i migliori vini italiani e francesi al bicchiere".

E la sfida ha successo. Perché "il passaparola promuove rapidamente il Ponte a punto di ritrovo degli appassionati di vino e distillati" accompagnati da "stufatina di asinella e pappardelle alla maremmana, pancette della Val Tidone e tome stagionate". E così nel 2011, complice il talento del giovane Matias Perdomo ai fornelli, arriva anche la stella Michelin, tanto che da "lì in poi, il Pont de Ferr diventa il faro enogastronomico dei Navigli e Maida la sua signora".

Quel tempo ora è finito. "I Navigli sono diventati un'altra cosa, l'offerta omologata - l'amarezza del locale -. Maida ha resistito finora, ultimo baluardo della ristorazione storica e d'autore del quartiere. Per questo, e per la voglia di sfogliare da donna libera la nuova pagina della sua vita, oggi il Ponte chiude". Ma con una promessa: Maida "la ritroveremo altrove, sicuro, per una nuova avventura di vita e di bottiglie".