Pochi pazienti (e pochi medici): il pronto soccorso di notte chiude

Né medici, né pazienti. Il pronto soccorso notturno di Abbiategrasso - tecnicamente punto di primo intervento - sarà chiuso definitivamente dal prossimo 14 agosto. Quella del presidio milanese è una storia, tormentata, a capitoli. Sospeso nel 2016 perché non rispettava i parametri imposti per legge - su tutti la presenza di alcuni reparti -, il pronto soccorso notturno era poi stato riattivato meno di un anno fa dopo anni di battaglie dei cittadini, raccolte firme e pressioni dell'amministrazione locale.

Ora il nuovo stop, dal sapore definitivo, arrivato con una comunicazione dell'Asst Ovst Milanese a 9 mesi dall’avvio della sperimentazione dell’apertura notturna, dalle ore 20 alle ore 8. La decisione - si legge in una nota dell'azienda socio sanitaria territoriale - giunge dopo aver valutato "approfonditamente tutti gli aspetti inerenti l’organizzazione e l’utilizzo effettivo del servizio". Un servizio che, stando ai dati di Asst, viene utilizzato, in media, da poco più di un paziente a notte.

Nella scelta - hanno sottolineato dall'azienda - pesano anche "l'impossibilità di utilizzare personale medico e infermieristico dipendente, con la necessità di ricorrere a società terze" e le "nuove disposizioni in tema di utilizzo di società esterne, cooperative, per lo svolgimento di servizi all’interno" del sistema sanitario nazionale.

"Si comunica altresì - si conclude la nota - che in data 29 giugno, l’Asst ha consegnato alla impresa Massucco Costruzioni di Cuneo, i lavori per le demolizioni del I° e II° monoblocco ospedaliero", per un "importo complessivo di 2.418.177,39 euro e una durata prevista dei lavori di circa un anno".