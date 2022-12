Il comune chiude la scuola "gioiello" di via della Spiga: bimbi costretti a cambiare classe

Troppi pochi iscritti. E i cancelli non si apriranno più. A giugno prossimo chiuderà la scuola dell'infanzia comunale di via della Spiga. La decisione è stata presa da palazzo Marino, che ha riorganizzato i servizi educativi in base alle richieste e alle liste d'attesa. Stando a quanto spiegato dal comune, al momento la Spiga accoglie poco più di 30 bimbi su 50, di cui solo 24 in età di conferma e quindi potenzialmente iscritti anche per il prossimo anno. In più per la struttura non c'è nessuno in attesa, nonostante i 50 posti totali disponibili. Da qui la decisione - la stessa presa per la scuola di via Cima, all'Ortica - di chiudere.

La comunicazione ai genitori è arrivata lunedì via mail. "A seguito di una riorganizzazione dei servizi educativi dell'infanzia, dobbiamo comunicarvi la necessità di trasferimento ad altra sede dei bambini e delle bambine attualmente iscritti nella struttura di via Spiga. Fino a giugno 2023 i vostri bambini e bambine che frequentano la scuola dell'infanzia di via Spiga continueranno a frequentare la sede attuale. A partire, invece, da settembre 2023 i vostri bambini potranno essere ascolti in una diversa scuola dell'infanzia comunale a vostra scelta", si legge. E ancora: "Per voi famiglie interessate da questa riorganizzazione sarà garantito il posto per il vostro bambino o la vostra bambina in una struttura comunale: al momento della conferma del posto, che potrete fare nei prossimi giorni e per cui vi daremo opportuna comunicazione, avrete la priorità nella scelta della sede di scuola dell'infanzia per l'anno educativo 2023/2024".

I genitori, però, non ci stanno e sono già sul piede di guerra. Loro stessi hanno già lanciato una petizione su Chang.org al grido di "Salvate la scuola d’infanzia Spiga, salvate i diritti dei bambini". "Nel Quadrilatero della moda di Milano, c’è un gioiello nascosto, un’istituzione per chi è madre, padre, genitore, un patrimonio prezioso per chi ha a cuore il futuro dei propri figli. È la scuola d'infanzia Spiga, dove quattro educatrici, Silvia, Valeria, Beatrice e Tiziana, coordinate dalla dirigente scolastica Antonia Vicentini, svolgono da anni un lavoro straordinario con le loro classi", raccontano le madri e i padri.

"Con dedizione e una passione fuori dal comune, portano avanti un progetto educativo importante, nel rispetto dei tempi dei bambini, guidandoli nel triennio verso scelte autonome e via via più consapevoli e critiche. Tante sono le mamme e i papà che lavorano nel quadrilatero, e quando la mattina accompagnano i figli a scuola sanno di lasciarli in un luogo sicuro, fuori di dubbio, ma soprattutto nelle mani di quattro persone preparate e amorevoli, che ancora si commuovono davanti allo stupore dei bimbi e alla loro curiosità 'che rende bella ogni cosa', come ha detto un giorno colei che chiamiamo affettuosamente maestra Vale. Infatti alla scuola infanzia Spiga ci sentiamo, grandi e piccoli, parte di una grande famiglia", proseguono i genitori.

"Grande, per noi. Forse non abbastanza grande per il comune di Milano. Con una mail vigliacca, inviataci ad una settimana dalle riconferme delle iscrizioni, i servizi educativi ci hanno informato che Spiga chiuderà. Non sappiamo perché, non ci è stato comunicato, ma la decisione è presa. Secondo il comune di Milano, dovremmo affrettarci ad effettuare l’iscrizione in una nuova scuola, senza conoscerla, senza sposarne il progetto educativo, dove i bambini non riconosceranno nessuno: una scuola estranea. Noi genitori dei bambini di Spiga ci opporremo a questa decisione con tutte le nostre forze, per il bene dei nostri bambini e per il bene della comunità. Siamo solo un piccolo gruppo - concludono -, ma insieme a te la nostra voce diventerà un boato".