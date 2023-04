Cambia la circolazione dei treni nel nodo Milano per la chiusura di una grande stazione

Dal 29 aprile al 1° maggio 2023 la Stazione di Monza sarà chiusa per lavori. Trenord sul proprio sito ha pubblicato come cambierà la circolazione per fare fronte a questa situazione.

Tutte le modifiche alla circolazione dei treni delle linee coinvolte

Per lavori di potenziamento infrastrutturale che saranno svolti da Rfi a Monza, da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio i treni non transiteranno dalla stazione del capoluogo brianzolo. Per i passeggeri delle linee coinvolte si propongono itinerari alternativi utilizzando il titolo di viaggio del percorso originale.

Le linee dei treni coinvolte dalle modifiche

S7 Milano Porta Garibaldi-Lecco (via Molteno);

S8 Milano Porta Garibaldi-Lecco (via Carnate);

Milano-Bergamo (via Carnate);

Milano-Colico-Chiavenna

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano;

RE80 Milano-Chiasso-Locarno;

S9 Albairate-Seregno-Saronno

S11 Milano-Como San Giovanni-Chiasso;

S7 Lecco-Molteno-Milano Porta Garibaldi

I treni della S7 viaggiano regolarmente tra Lecco e Villasanta. Da Villasanta sono previsti bus sostitutivi da/per Sesto S. Giovanni con fermate intermedie nelle stazioni di Monza Sobborghi e Monza. Tra Sesto S. Giovanni e Milano Porta Garibaldi il viaggio prosegue con i treni della linea S11.

I viaggiatori che tra Sesto S. Giovanni e Milano decidessero di utilizzare la linea metropolitana potranno richiedere il rimborso del biglietto da presentare unitamente al biglietto ferroviario valido per la stessa data/percorso.

S8 Lecco-Milano Porta Garibaldi

I treni della S8 viaggiano regolarmente tra Lecco e Carnate Usmate. Da Carnate Usmate sono previsti autobus sostitutivi da/per Sesto S. Giovanni con fermate intermedie nelle stazioni di Arcore e Monza. Tra Sesto S. Giovanni e Milano Porta Garibaldi il viaggio prosegue con i treni della linea S11.

I viaggiatori che tra Sesto S. Giovanni e Milano decidessero di utilizzare la linea metropolitana potranno richiedere il rimborso del biglietto da presentare unitamente al biglietto ferroviario valido per la stessa data/percorso.

Bergamo-Carnate Usmate-Milano Porta Garibaldi

I treni viaggiano tra Bergamo e Carnate Usmate. Da Carnate Usmate sono previsti autobus sostitutivi da/per Sesto S. Giovanni con fermate intermedie nelle stazioni di Arcore e Monza. Tra Sesto S. Giovanni e Milano Porta Garibaldi il viaggio prosegue con i treni della linea S11.

Milano-Colico-Chiavenna

I treni Regionali 10300 (Milano Porta Garibaldi p.7.22-Colico a.9.30) e 10301 (Colico p.18.37-Milano Porta Garibaldi a.20.38) nei giorni 30 aprile e 1° maggio, non saranno effettuati.

Tirano/Sondrio-Lecco-Milano Centrale

I treni viaggiano regolarmente tra le stazioni di Tirano/Sondrio fino a Lecco, da qui saranno deviati a Bergamo (e viceversa).

Da Bergamo a Milano Centrale occorre utilizzare i treni RE della linea Bergamo-Treviglio Ovest- Milano Lambrate-Milano C.le (da Bergamo i treni partono al minuto .02*);

Da Milano Centrale i treni per Bergamo partono al minuto .05 e l’interscambio con i treni per Lecco-Sondrio/Tirano avviene al minuto .08**.

In allegato tutti i dettagli di ogni collegamento tra Tirano/Sondrio-Lecco-Bergamo-Milano Centrale (allegato 1).

Si segnalano le seguenti eccezioni:

il treno RE 2202 parte alle ore 9.57 (*);

il treno R 10716 parte alle ore 7.00 (**);

per i treni riportati in giallo nell’allegato al presente avviso, è necessario effettuare il cambio di convoglio anche a Lecco e utilizzare i treni da/per Bergamo;

per i treni riportati in azzurro nell’allegato al presente avviso, a Lecco è possibile la coincidenza con i treni S8 da/a Lecco;

i treni RE 2809/2811, 2812, 2843 e 2834 (solo il giorno 30 aprile) viaggiano eccezionalmente tra Carnate U. e Lecco. La continuità di viaggio da e per Milano è garantita dal servizio sostitutivo programmato per le linee S8 e Bergamo - Carnate - Milano, alcuni treni RE viaggiano tra Carnate Usmate e Lecco.

Attenzione: i viaggiatori diretti nella stazione di Monza devono scendere a Lecco e seguire quanto indicato per la linea S8.

I viaggiatori che, acquistando su sito internet e App, dovessero pagare un sovraprezzo per via della maggior percorrenza, potranno richiedere il rimborso del maggior prezzo rispetto a quanto previsto dal viaggio originale.

RE80 Locarno-Mendrisio-Chiasso-Monza-Milano Centrale

I treni della RE80 da Mendrisio proseguono il viaggio via Stabio-Varese-Gallarate-Rho e arrivano a Milano Porta Garibaldi invece che Milano Centrale, e viceversa.

Da Mendrisio a Milano Porta Garibaldi non saranno effettuate fermate intermedie e sarà vietato il trasporto biciclette.

I treni per Mendrisio partiranno da Milano Porta Garibaldi al minuto .04. I viaggiatori da Milano Centrale possono raggiungere Milano Porta Garibaldi utilizzando i treni per Malpensa che partono ai minuti .25 e .55, e viceversa (da Milano Porta Garibaldi a Milano Centrale i treni partono anch’essi ai minuti .25 e .55).

I titoli di viaggio per il tragitto originale possono essere utilizzati, senza alcuna maggiorazione, anche per il percorso alternativo di chilometraggio superiore.

S9 Albairate-Monza-Seregno-Saronno

I treni viaggiano tra Saronno e Seregno e tra Sesto S. Giovanni e Albairate. Tra Seregno e Sesto S. Giovanni sono previsti autobus sostitutivi con fermate intermedie nelle stazioni di Desio, Lissone e Monza.

Sono previsti anche alcuni bus Milano Porta Garibaldi - Sesto San Giovanni/Seregno; Sesto San Giovanni - Monza/Seregno; Seregno - Milano Porta Garibaldi che effettuano tutte le fermate intermedie.

I viaggiatori che tra Sesto S. Giovanni e Milano decidessero di utilizzare la linea metropolitana potranno richiedere il rimborso del biglietto da presentare unitamente al biglietto ferroviario valido per la stessa data/percorso.

Ricordiamo ai viaggiatori della linea S9, tra Seregno e Saronno, che dalla stazione di Cesano Maderno possono usufruire dei collegamenti delle linee:

Asso-Milano Bovisa/Cadorna

S4 Camnago-Milano Bovisa/Cadorna

S2 Seveso-Milano Bovisa/Passante ferroviario/Milano Rogoredo.

A Saronno si possono utilizzare i collegamenti delle linee:

Laveno Nord/Como Nord Lago/Novara Nord-Milano Bovisa/Cadorna

S1 Saronno-Milano Bovisa/Passante ferroviario/Milano Rogoredo-Lodi,

S3 Saronno-Milano Bovisa/Cadorna.

S11 Chiasso/Como-Seregno-Monza-Milano Porta Garibaldi

I treni della S11 viaggiano tra Chiasso/Como e Seregno e tra Sesto S. Giovanni e Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale.

Tra Seregno e Sesto San Giovanni sono previsti autobus sostitutivi con fermate intermedie nelle stazioni di Desio, Lissone e Monza.

Sono previsti anche alcuni bus Milano Porta Garibaldi - Sesto San Giovanni/Seregno; Sesto San Giovanni - Monza/Seregno; Seregno - Milano Porta Garibaldi che effettuano tutte le fermate intermedie.

I viaggiatori che tra Sesto S. Giovanni e Milano decidessero di utilizzare la linea metropolitana potranno richiedere il rimborso del biglietto da presentare unitamente al biglietto ferroviario valido per la stessa data/percorso.

In allegato i dettagli di tutti i collegamenti tra S11 e S4 (allegato n.2).

Si segnalano le seguenti eccezioni:

I treni R 3099 (Como S.G. p.7.14 – La Spezia Centrale a.12.56) e 3098 (La Spezia Centrale p.18.10 – Como S.G. a.22.45) non saranno effettuati da Como S. Giovanni a Milano Porta Garibaldi; viaggiano regolarmente, invece, da e per La Spezia;

Il treno S11 25088 nelle notti 28/29, 29/30 aprile, 30 aprile/1° maggio e 1/2 maggio, è sostituito con bus da Sesto San Giovanni a Monza;

Il treno S11 33069 il giorno 29 aprile, è sostituito con bus da Monza a Sesto San Giovanni;

Il treno S11 25089 nei giorni 30 aprile, 1 e 2 maggio, è sostituito con bus da Monza a San Giovanni.

Ai viaggiatori in arrivo da Chiasso/Como con la linea S11 si consiglia inoltre di scendere a Camnago Lentate e utilizzare, con interscambio di soli 10 minuti e partenze/arrivi ogni 30 minuti, i treni della linea S4 Camnago-Milano Bovisa/Milano Cadorna. Da e per Milano Centrale, i viaggiatori possono utilizzare i treni del servizio Malpensa Express in partenza dalla stazione di Milano Bovisa ogni 30 minuti. Un ulteriore percorso alternativo è la linea Como Lago Nord-Como Camerlata-Saronno-Milano Cadorna.



Ricordiamo che sugli autobus sostitutivi non è consentito il trasporto di bici e monopattini.

Gli orari degli autobus potrebbero variare in virtù dei maggiori tempi di percorrenza e delle condizioni del traffico stradale. I titoli di viaggio per il tragitto originale possono utilizzati, senza alcuna maggiorazione tariffaria, anche per i percorsi alternativi di chilometraggio superiore.

Rimborsi

- L'alternativa di viaggio da Sesto S.Giovanni a Milano utilizzando la Metropolitana (attenzione il 1° maggio il servizio Metro è ridotto, chiude alle 19.30) è possibile acquistando un biglietto Mi1-Mi3 che potrà essere rimborsato.

Per ottenere il rimborso in biglietteria occorre presentare il Biglietto Mi1-Mi3 vidimato in una delle giornate dell'interruzione insieme al biglietto ferroviario con destinazione Sesto S.Giovanni per la stessa giornata.

In caso di acquisti online su App e sito Trenord il rimborso del biglietto Mi1-Mi3 può avvenire utilizzando il form rimborsi.

- Relativamente al percorso alternativo per la linea Tirano/Sondrio Lecco Milano Centrale che prevede la deviazione su Bergamo con conseguente aumento di chilometri e tempi, la tariffa indicata online potrà essere rimborsata della parte eccedente rispetto al costo normale biglietto.