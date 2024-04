Lo storico negozio in Montenapoleone chiude dopo 90 anni

Addio a quasi un secolo di storia. Le "Vetrerie di Empoli", celebre negozio di design e artigianato aperto negli anni '30 al civico di 22 di via Montenapoleone, sta per salutare per sempre la sua storica sede. I cartelli sull'elegante porta d'ingresso lasciano poco spazio ai dubbi: "Dopo 90 anni siamo costretti a chiudere definitivamente il nostro negozio nel centro di Milano", si legge su uno dei due. Mentre l'altro è dedicato ai clienti: "Vi ringraziamo per questo secolo di affetto".

Più una boutique che un semplice negozio, nello store venivano venduti oggetti fatti a mano, chiaramente secondo la tradizione vetraria toscana. Adesso, in vista della chiusura, i titolari hanno deciso di mettere in saldo tutti i set e gli oggetti.

La chiusura dovrebbe arrivare a fine mese, ma il negozio sarà poi riaperto in un'altra sede, come raccontato da "Milano segreta", blog che svela piccole perle di Milano. Dietro la scelta di dire addio al 22 di Montenapoleone ci sarebbe un importante aumento dell'affitto, così diventato insostenibile per i proprietari. "Anche durante la guerra mentre Milano veniva bombardata, piatti e bicchieri sono sopravvissuti", il ricordo - un po' nostalgico - della titolare.