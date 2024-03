Maxi buche per le strade: il comune studia un piano per chiuderle tutte

Si sono riempite di migliaia di buche le strade di Milano dopo le piogge incessanti dei giorni scorsi. Il caso è approdato in consiglio comunale nella seduta di lunedì 4 marzo, ma palazzo Marino sembra pronto a risolvere le situazioni più critiche nei prossimi giorni.

“Sono consapevole del problema e sto chiedendo di avere un piano immediato di ripristino - ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti nella mattinata di di martedì -. Sabato mattina vedrò qualcuno dei miei e cercherò di andare in giro per la città per vedere i punti più critici”. In ogni caso, “al di là del mio sopralluogo, posso vedere un paio di posti, il tema è avere un piano, cosa che ho chiesto. Spero di avere tutto entro sabato”.

Sala ha precisato che per trovare una soluzione precisa al problema non basta rattopparle: “"È chiaro che le buche si possono toppare, ma per una soluzione risolutiva bisogna rifare il manto”.