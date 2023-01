Chiudono per sempre due uffici anagrafici a Milano

A partire da lunedì 23 gennaio, le delegazioni anagrafiche di via Passerini 5 (Municipio 9) e di via Boifava 17 (Municipio 5) saranno chiuse al pubblico. Già a partire da oggi le sedi non sono più disponibili per la prenotazione di appuntamenti online; ai cittadini e alle cittadine con appuntamento già preso è stato comunicato di recarsi nella sede più vicina.

La decisione dell’amministrazione nasce dalla necessità di rafforzare il personale delle sedi anagrafiche maggiormente frequentate da cittadini e cittadine, come quelle di Tibaldi (Municipio 5), Baldinucci e De Benedetti (Municipio 9), che registrano mediamente circa 100 accessi ogni giorno. A queste si aggiunge l’anagrafe centrale di via Larga che nell’anno appena concluso ha rilasciato oltre 51mila CIE e supera quotidianamente i 500 accessi. Nel 2022 le delegazioni di Boifava e Passerini hanno registrato in media rispettivamente 19 e 35 accessi giornalieri.

La riorganizzazione del personale consentirà di presidiare meglio gli sportelli aperti al pubblico e il servizio di ‘back office’, che hanno subìto anche l’impatto negativo dello stop alla possibilità di richiedere certificati anagrafici online ‘per conto terzi’ e per se stessi presso sportelli di quartiere convenzionati come edicole, cartolibrerie e tabaccherie, imposto dalla recente circolare ministeriale.