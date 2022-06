Lavori stradali per tre mesi, chiude un tratto di alzaia Naviglio Pavese

Inizieranno domani, mercoledì 15 giugno, e dureranno complessivamente tre mesi, i lavori sulla carreggiata e sulla roggia dell’alzaia Naviglio Pavese che prevedono la chiusura della via da viale Liguria fino a via Fra Cristoforo. Si tratta di due interventi diversi, programmati in contemporanea, proprio per avere minore impatto sulla viabilità cittadina in un tratto così rilevante.

Nel primo tratto dell’alzaia, da viale Liguria all’altezza di via Giovanni Schiavoni, i lavori prevedono la sistemazione della carreggiata con la realizzazione delle castellane agli incroci per moderare la velocità e degli attraversamenti rialzati e in aggiunta il completamento della pista ciclabile e la successiva asfaltatura della strada. In questo tratto, oltre alla circolazione pedonale e ciclistica, sarà anche consentito il passaggio veicolare ai residenti, ai lavoratori degli esercizi commerciali e a coloro che dovranno raggiungerli.

Il secondo tratto, quello sull’Alzaia Naviglio Pavese che parte dal cavalcavia Schiavoni fino a via Fra Cristoforo, sarà invece completamente chiuso per lavori di sostituzione della tombinatura della roggia Renata Triulza, realizzati da MM Spa. A causa di un cedimento della vecchia condotta sotterranea si è reso infatti necessario realizzare una deviazione della roggia.