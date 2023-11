La ricicleria di Milano che resterà chiusa per 3 giorni

La ricicleria Amsa di via Olgettina, zona est di Milano, resterà chiusa da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre per lavori urgenti di manutenzione. Lo rende noto l'azienda. Chi dovesse depositare rifiuti ingombranti, materiali inerti, elettrici o rifiuti pericolosi può recarsi presso le altre aree attrezzate, tra cui via Pedroni, via Corelli e via Lombardi. Tali riciclerie garantiscono il ritiro rifiuti da lunedì a sabato (8-20) e anche domenica (8-19).

Inoltre Amsa mette a disposizione il servizio gratuito di rifiuti ingombranti raccolti a domicilio, da prenotare sul sito dell'azienda, mentre per i piccoli rifiuti si può utilizzare il centro ambientale mobile. Lampade e piccoli rifiuti elettronici possono essere invece conferiti nelle ecoisole presenti in nove punti nei diversi municipi di Milano e in alcuni punti vendita della grande distribuzione.