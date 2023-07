Chiusa discoteca abusiva frequentata da centinaia di ragazzi

È frequentata da centinaia di ragazzi ma è abusiva. Chiusa discoteca a Seregno. La decisione del questore di Monza Marco Odorisio arriva per motivi di sicurezza pubblica. Odorisio ha disposto il provvedimento di chiusura - ex art. 100 Tulps (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) – per 45 giorni del locale di Seregno trasformato in una sorta di discoteca abusiva, come racconta MonzaToday.

Il locale – spesso segnalato dai residenti per schiamazzi notturni, bivacchi e assembramenti – avrebbe organizzato serate danzanti e di dj set pubblicizzate sui social, pur senza autorizzazioni. Lo scorso maggio durante un controllo effettuato dai carabinieri, dagli agenti della polizia locale, dai vigili del fuoco e dai funzionari della Siae erano stati trovati circa 500 ragazzi (alcuni dei quali minorenni) che ballavano e bevevano. Dalle verifiche sarebbe emerso che per partecipare alla serata era necessario pagare 12 euro, comprensivi di consumazione.

Durante il controllo i militari dell’Arma e gli agenti della polizia locale di Seregno hanno trovato lo spazio trasformato in una grande sala da ballo con musica ad alto volume, luci psichedeliche, fotografi e tavoli spostati. Dalle verifiche effettuate dai vigili del fuoco era emerso che il locale era privo delle autorizzazioni e dei requisiti di sicurezza necessari per svolgere serate di intrattenimento danzante. In particolare relative alle uscite di emergenza che erano occluse dalla presenza di numerosissime persone e alla totale assenza di un piano di evacuazione. I vigili del fuoco avevano formalmente diffidato il titolare del locale “all’utilizzo dei locali come locali di spettacolo ed intrattenimento”, e la polizia locale di Seregno aveva segnalato il fatto alla questura.

Alla diffida si è aggiunta un’ordinanza del comune di Seregno con la quale veniva ordinato al titolare del locale la “cessazione immediata dell’attività di pubblico intrattenimento”. Nonostante l’ordinanza comunale, il locale avrebbe continuato a organizzare e pubblicizzare serate danzanti. L’ultima lo scorso 19 luglio quando c’è stato un controllo da parte degli agenti della polizia locale di Seregno: c’erano ancora centinaia di ragazzi ammassati che ballavano. Dopo entrambi i controlli l’amministratore del locale è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di apertura abusiva di luogo di intrattenimento.