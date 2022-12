"Troppi pregiudicati": chiuso un bar tabacchi

"Ritrovo di troppi pregiudicat". Con questa motivazione il questore di Milano ha deciso di chiudere il Bar tabacchi di via Emilia 91 a Melegnano (Milano).

Al gestore del locale i carabinieri hanno notificato la sospensione della licenza per 15 giorni. Il provvedimento è arrivato dopo che a ottobre e novembre, durante alcuni controlli, diversi clienti erano stati identificati come pregiudicati con reati, tra gli altri, di droga, contro la persona e il patrimonio, atti osceni, danneggiamento e minacce.

Lo scorso ottobre, inoltre, un uomo in stato di ebbrezza voleva aggredire un altro avventore del bar, con il quale aveva appena litigato. I militari, arrivati sul posto, avevano cercato di calmarlo. Ma, per tutta risposta, poco dopo, l'uomo si era allontanato per poi tornare impugnando un coltello. Persino davanti al tentativo dei carabinieri di disarmarlo, lui aveva continuato con le minacce, tenendo un comportamento sprezzante.