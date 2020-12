Milano, chiude la Fondazione Forma per la Fotografia: addio alla sede di via Meravigli

Inaugurata nell'aprile 2015 nel cuore di Milano, la sede della galleria d'arte Fondazione Forma di via Meravigli, zona Cordusio, chiude. Ad annunciarlo la stessa Fondazione che ha spiegato come le sue attività di promozione della fotografia proseguiranno comunque online e in forma più fluida.

Forma Meravigli, che a breve non avrà più una sede fisica a Milano, per 15 anni è stato uno spazio dedicato alla fotografia e ai nuovi media. La galleria d'arte ha promosso il linguaggio fotografico in ogni sua declinazione, organizzando mostre, dibattiti, incontri e workshop. Il 2020 però per la Fondazione ha segnato un punto di rottura: le sue iniziative non si avvarranno più dello spazio polivalente in centro.

Dal 2013 alla sua 'mission' la Fondazione aveva affiancato la conservazione, lo studio e la divulgazione degli archivi dei maestri della fotografia italiana a partire da quello di Gianni Berengo Gardin e Piergiorgio Branzi. Il piano di Forma, oggi, è quello di proseguire con i propri progetti culturali valorizzando e promuovendo i fotografi e le loro opere, ma in maniera più diffusa e con un incremento delle attività online che includono incontri e formazione.

Il programma della Fondazione per il 2021 prevede cicli di incontri (anche in presenza), corsi e laboratori. Viene inoltre rinnovato il suo impegno a favore della creazione della Biblioteca dell'immagine, una raccolta di volumi sulla fotografia che dovrebbe includere i più grandi scatti mai realizzati a Milano.