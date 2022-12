Chiusa la mostra Bubble World Experience

Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato da Lux Eventi a carico di Fever Labs Inc. e Exhibition Hub ed ha vietato lo svolgimento della mostra “Bubble World” che avrebbe dovuto aprire a Milano dal 7 dicembre.

Lux Eventi è promotore e organizzatore della manifestazione Balloon Museum, marchio registrato, primo format al mondo di museo dedicato all’”Inflatable & balloon art, forma d’arte che trae ispirazione dall’elemento aria, con opere e installazioni gonfiabili.

Il tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale volta ad appropriarsi del format di Balloon Museum attraverso immagini, ambienti e installazioni del tutto sovrapponibili a quelle dell’originale. Si legge infatti nell’Ordinanza: la condotta tenuta da Fever Labs Inc. e Exhibition Hub “ha ottenuto come risultato quello di confondere l’utente e di beneficiare parassitariamente delle notorietà di cui gode il marchio Balloon Museum creando nel pubblico la convinzione che al Bubble World Experience si potranno ammirare installazioni che in realtà sono esposte al Balloon Museum”.

A conferma dell’unicità e originalità della mostra, Balloon Museum ha ottenuto, nel mese di novembre, un riconoscimento importante vincendo il titolo di miglior format proprietario del mondo al BEA World 2022.

Bubble World Experience non potrà quindi aprire al pubblico nel periodo coincidente con la mostra di Lux Eventi e le società promotrici dell’evento saranno tenute:

- al pagamento di una penale pari a € 500,00 per ogni biglietto dell’evento venduto in violazione degli ordini di inibitoria;

- a pubblicare l’Ordinanza a caratteri doppi rispetto al normale sul Corriere della Sera, su una rivista specializzata nonché sui propri canali web e social media;

- a rifondere le spese legali alla Lux Eventi s.r.l. titolare del marchio Balloon Museum, che si è avvalsa dell’opera professionale dell’Avv. Matteo di Raimondo (Studio Legale di Raimondo) e degli Avv.ti Daniele Geron nzi e Monica Riva (Legance).