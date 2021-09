Giunti rovinati sul cavalcavia, chiusa una parte della Provinciale

Due giunti da sostituire sui ponti e un tratto della provinciale Monza-Melzo chiuso fino al 26 settembre. L'intervento, in programma ad Agrate Brianza, rientra nell'ambito del piano di manutenzioni della provincia di Monza.

I lavori sono in corso sul cavalcavia in via Archimede lungo la sp 13 Monza-Melzo nel comune di Agrate al km 4+316; e sul cavalcavia A4 lungo lungo la sp 13 Monza–Melzo nel Comune di Agrate al km 4+ 480.

"Per la sostituzione dei giunti sui due manufatti è stata chiusa l’uscita della SP 13, in direzione centro, via Montegrappa-via Archimede ad Agrate Brianzaza, per permettere la regolare esecuzione degli interventi riducendo le interferenze con il traffico veicolare", hanno fatto sapere dalla provincia.

L’uscita resterà chiusa fino alla conclusione dei lavori prevista intorno al 26 settembre. Inevitabili i disagi al traffico, ma gli interventi erano necessari per sostituire i giunti e garantire la sicurezza di auto e mezzi pesanti che ogni giorno percorrono quel tratto di strada.