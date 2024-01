Chiusura di un tratto della Sp39 tra San Giuliano, Melegnano e Colturano

Domenica 28 gennaio chiuderà la Sp39 in direzione “A” Rocca di Brivio per la pulizia del tratto Bretella Cerca-Binasca, tra i comuni di Colturano, San Giuliano Milanese e Melegnano. L’iniziativa è dell’associazione Puliamo la Terra. La chiusura sarà dalle 8.30 alle 13. Il traffico sarà deviato per il tratto che parte dal km 0+000 al km 1+570.

Ad annunciarlo è stata la Città Metropolitana di Milano in una nota nella quale vengono date le direttive per la realizzazione di un percorso alternativo: “Occorre installare adeguata segnaletica di cantiere”. Restano escluse dalla chiusura del tratto la rotatoria della Sp39, all’inizio, e la rotatoria che unisce il provinciale in questione alla Sp40. Esclusa anche via Emilia.

Puliamo la Terra

Sui profili social dell'associazione è stato pubblicato l'evento di pulizia aperto a tutti: "L’associazione Puliamo la Terra con il patrocinio della Città Metropolitana di Milano e dei comuni di San Giuliano Milanese, Melegnano e Colturano ha organizzato l’evento di pulizia del tratto Bretella Cerca soprattutto le due aree di sosta e terreno sosttostante". Da portare con sé, per chi volesse partecipare, scarpe comode, guanti resistenti, pinze raccogli rifiuti.