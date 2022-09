Chiude Shambala, dopo 23 anni addio a uno dei primi ristoranti asiatici di Milano

Giù il sipario. Dopo 23 anni di onoratissima carriera, il prossimo 9 ottobre chiude Shambala, la celebre “locanda asiatica dai grandi alberi” che si trova alla fine di via Ripamonti.

Il locale, famosissimo per il suo giardino interno ispirato alla tradizione orientale, è stato tra i primi a proporre in città una cucina etnica asian fusion, thai e vietnamita che nel tempo ha saputo conquistare migliaia di clienti pronti a rivivere ogni volta quel viaggio tra profumi e sapori del sud est asiatico in una location, tra statue di Buddha e la tipica fontana di carpe, circondato da secolari salici contorti, piante di canapa e bambu.

"Un ristorante che ha reso indimenticabili cene intime, eventi aziendali, feste private e anniversari, scelto per ospitare matrimoni vip e non solo, e dove per anni si è svolto uno dei brunch più frequentati dalle famiglie dove gli adulti potevano rilassarsi mentre i piccini trovavano modo di socializzare e divertirsi in compagnia di animatori professionali", ricordano dal locale con un pizzico di malinconia.

"È stata una scelta faticosa e sofferta, ma dettata da una forte voglia di cambiamento e di rinnovamento che porteremo nel cuore, voltando pagina e provando a intraprendere presto una nuova avventura", ha spiegato Sergio Vezzoni, patron della Shambala.