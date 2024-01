Addio all'Old Fashion: ha chiuso la storica discoteca di Milano

L'ultima notte. Gli ultimi balli. Ha chiuso domenica 21 gennaio l'Old Fashion, la storica - se non la più storica - discoteca di Milano che si trovava nel Palazzo dell'Arte, in Triennale. Nato 91 anni, ribattezzato così da 52 anni, il locale questa notte ha detto addio alla città con una normale serata da weekend, ospitando tutti i propri dj resident.

"Stasera le porte di Old si apriranno per l’ultima volta. Mancava un ringraziamento speciale a tutti voi, cuore pulsante delle nostre serate - il post pubblicato dalla pagina Facebook del locale sabato sera -. Grazie a chi è venuto spesso, grazie a chi è passato solo una volta, grazie a chi ha sempre scelto Old per festeggiare le proprie serate, tutto ciò non sarebbe stato possibile senza di voi. Con affetto. Old Fashion".

La discoteca in decenni di onorato servizio ha ospitato eventi mondani, ma anche volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo: da George Clooney a Whitney Houston, passando per Justin Bieber, Ronaldo, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Jean-Claude Van Damme, Jamie Foxx, Marilyn Manson. Non solo volti noti, però. Perché l'Old è stato soprattutto di persone comuni: la serata universitaria del mercoledì è stata per anni un vero e proprio appuntamento fisso per i ragazzi degli atenei milanesi.

L'addio è arrivato dopo la scelta di Triennale di non rinnovare il contratto di affitto al locale. Inizialmente si era ventilata l'ipotesi di un semplice cambio sede, ma sembra in realtà che per il momento Old Fashion non rinascerà in nessun angolo di Milano. Un altro dei motivi per cui domenica notte, l'ultima notte dell'Old, centinaia di ragazze e ragazzi si sono messi in coda fuori dalla discoteca per dire addio a uno dei club più noti della città.