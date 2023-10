Il ponte sulla tangenziale non riapre: lavori prorogati e traffico

Sono iniziati a luglio e dovevano terminare tre mesi dopo. Ma la chiusura sul ponte della tangenziale Est di Milano tra Brugherio e Carugate lungo la strada provinciale 208 è stata prorogata. E perchè il tratto - oggi chiuso in una direzione di marcia e percorribile solo da Carugate verso Brugherio - torni accessibile bisognerà attendere novembre. A comunicarlo è stata la società Milano Serravalle.

"La riapertura completa nelle due direzioni del sovrappasso della S.P.208 alla A51 Tangenziale Est di Milano, a seguito dei giorni di maltempo occorsi e del ritardo avvenuto nella fornitura dei particolari appoggi della struttura che ha comportato modalità esecutive aggiuntive, sarà effettuata entro il 31 ottobre 2023".

"Lungo il sovrappasso sottoposto a intervento di manutenzione, permane quindi la cantierizzazione che preclude al traffico la svolta in direzione S.P.208 Carugate/Centro Commerciale Carosello in corrispondenza della rotatoria esterna lo svincolo di uscita Carugate (Km 17+808) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria o in alternativa allo svincolo successivo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760) per l’uscita da carreggiata nord". Lo svincolo in uscita per Carugate (Km 17+808) resterà regolarmente fruibile in entrambe le direzioni. Per tutta la durata della fase finale del cantiere sarà garantito il transito sul manufatto per il traffico proveniente da Carugate/Centro Commerciale Carosello nella direzione S.P.208 Brugherio.

Un prolungamento che non è stato accolto con entusiasmo dagli automobilisti che dall'estate si sono visti costretti a modificare i propri tragitti per raggiungere il posto di lavoro con disagi legati al traffico e lunghe code.