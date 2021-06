Resterà chiuso per tre mesi il ponte sul Ticino fra Turbigo e Galliate

Resterà chiuso alle auto per tre mesi e mezzo il ponte sul Ticino tra Turbigo e Galliate. Più nel dettaglio il collegamento resterà chiuso tra il 12 giugno e il 30 settembre per permettere i lavori diammodernamento. Il fatto è stato annunciato dal sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, al termine della riunione con le Prefetture di Milano e Novara e i sindaci dei comuni interessati dall'interruzione.

La chiusura del ?ponte avverrà da sabato 12? giugno a mezzanotte fino al 30 settembre per il traffico automobilistico; più breve la chiusura per i treni che, invece, potranno riprendere a circolare a partire dal 18 luglio. Nessuna interruzione, invece, per pedoni e ciclisti per i quali sarà predisposto un percorso ad hoc.

I municipi hanno organizzato un servizio bus in sostituzione dei treni che collegherà Galliate e Turbigo con fermate vicino alle stazioni ferroviarie; i bus attraverseranno il Ticino attraverso la Statale 527, la Statale 11 e l'Autostrada A4. Dal municipio di Turbigo hanno fatto sapere che i due comuni hanno chiesto a Satap (gestore dell'autostrada) di applicare una tariffa agevolata per la tratta Galliate-Marcallo Mesero. Non solo, i sindaci di Turbigo e Galliate hanno fatto sapere che verranno predisposti aree di parcheggio su entrambe le sponde del fiume vicino al ponte.

"Capiamo benissimo il disagio, che anche noi stessi siamo chiamati a sopportare per questa chiusura, a fronte di lavori fondamentali per garantire la sicurezza del ponte e di tutti", hanno scritto in una nota congiunta i sindaci di Turbigo e Galliate.