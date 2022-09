Chiude (per una notte di lavori) lo svincolo di viale Certosa sull'A4

Lo svincolo di viale Certosa sull'autostrada A4 resterà chiuso al traffico tra le 22 e le 5 nella notte tra mercoledì e giovedì 8 settembre. La chiusura riguarderà il tratto utilizzato dai viaggiatori provenienti da Brescia e diretti a Milano, precisano da società Autostrade attraverso una nota. La chiusura servirà per permettere alcune manutenzioni sul manufatto.

Per ovviare alla chiusura è stato predisposto un percorso alternativo. Autostrade consiglia di uscire allo svincolo Cormano, al km 130; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese in direzione Varese e invertire il senso di marcia presso lo svincolo Fiera Milano al km 2+200.

Tra le 21 e le 5 di mercoledì 7 settembre, invece, resterà chiuso un tratto di autostrada della A1 Milano-Napoli per permettere la ripavimentazione della strada vicino a Fiorenzuola. Chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna verrà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Fiorenzuola; sarà contestualmente chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene dalla diramazione di Fiorenzuola - con provenienza Brescia - ed è diretto verso Bologna.