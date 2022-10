Chiude lo svincolo alle porte di Milano della tangenziale

L'allacciamento tra l'autostrada A4 e la tangenziale nord di Milano (per chi proviene da Torino ed è diretto a Bologna) resterà chiuso tra le 22 e le 5 di giovedì 27 ottobre per consentire lavori di manutenzione da parte di Milano Serravalle. Il fatto è stato comunicato da società Autostrade attraverso una nota.

I viaggiatori potranno uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire su via Galileo Galilei e Viale Valtellina ed entrare sulla A52 Tangenziale nord, in direzione della A51 Tangenziale est verso Bologna, dallo svincolo di Sesto San Giovanni sud.

Non solo, dalla mezzanotte alle 5 di mercoledì 26 ottobre scatteranno alcune chiusure sull'A4 per consentire il transito di alcuni trasporti eccezionali.

Nel dettaglio sarà chiusa la stazione di Agrate in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia. Due i percorsi alternativi:

In entrata verso Milano, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Viale Guglielmo Marconi, seguendo le indicazioni per A4 verso Torino; in ulteriore alternativa, percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Carugate della A51 Tangenziale est e immettersi sulla A4 attraverso il nodo A51/A4.

In uscita per chi proviene da Brescia, uscire alla stazione di Cavenago; in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Monza, percorrere Viale Guglielmo Marconi, Viale delle Industrie e Viale Gian Battista Stucchi, in direzione di Agrate.

Per i viaggiatori che viaggiano in direzione Torino da Venezia, invece, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la tangenziale est di Milano verso Bologna. Due i percorsi alternativi: