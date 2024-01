Lavori in tangenziale a Milano: tutte le chiusure e i percorsi alternativi

Per consentire i lavori di ispezione dei portali segnaletici e delle barriere antirumore, alcune uscite e tratti del raccordo Fiera Milano R37 E della tangenziale nord di Milano (A52) verranno chiusi.

Nello specifico, dalle 21 di martedì 30 gennaio alle 5 del mattino di mercoledì 31 gennaio, il ramo di allacciamento della A8 Milano-Varese verso Varese, A4/Brescia e in direzione Milano sarà chiuso. Per chi viaggia in direzione Varese si consiglia di procedere sulla A52 verso Monza, uscire a Bollate, rientrare e uscire a Baranzate percorrendo la Sp233 verso Arese/Garbagnate, immettersi nella Sp119 verso Lainate ed entrare sulla A8. Per chi, invece, è diretto verso Brescia si consiglia di seguire la A52 verso Monza ed entrare sulla A4 attraverso la stazione di Monza. Ai viaggiatori in direzione Milano è consigliato di proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Bollare e proseguire sulla viabilità ordinaria.

Dalle 21 di martedì 30 gennaio all’una di mercoledì 31 gennaio, sarà chiuso in modalità alternata lo svincolo di Bollate Novate in entrata verso Monza e in uscita per chi proviene da Rho. Si consiglia di usare lo svincolo di Baranzate. Dall’una alle 5 del mattino di mercoledì 31 gennaio, sempre in modalità alternata, sarà chiuso lo svincolo di Baranzate in entrata verso Monza e in uscita per chi arriva da Rho: si consiglia di usare lo svincolo Bollate Novate.

Dalle 21 di mercoledì 31 gennaio alle 5 del mattino di giovedì 1° febbraio sarà chiuso lo svincolo di Baranzate in entrata verso Rho e in uscita per chi arriva da Monza. Per chi va verso Rho in entrata si consiglia di prendere Bollate Novate, per chi proviene da Monza per uscire si suggerisce di procedere sul raccordo Fiera Milano verso Rho e uscire allo svincolo Fiera Milano est-sud di Pero per poi rientrare sulla A52 verso Monza e uscire a Baranzate.

Infine, lo svincolo Bollate Novate della A52 in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza sarà chiuso dalle 21 di venerdì 2 febbraio alle 5 del mattino di sabato 3 febbraio. Anche in questo caso è consigliato lo svincolo di Baranzate.