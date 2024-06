Un tratto della tangenziale di Milano chiuderà per lavori

Per il rifacimento della segnaletica orizzontale alcuni tratti della Tangenziale nord A52 e del Raccordo Fiera Milano R37 chiuderanno. Le chiusure avverranno in modalità alternata, dalle 21 di venerdì 7 alle 5 di sabato 8 giugno.

Sulla A52 saranno chiusi gli svincoli di Baranzate e di Bollate Novate in entrata e in uscita. Essendo prevista la chiusura alternata, si consiglia di usare una delle due in alternativa a seconda dello svincolo disponibile nel corso della notte.

Sulla R37 verrà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho in entrata e uscita, anche in questo caso alternate. Per la chiusura dell'entrata in direzione Rho si consiglia di immettersi sul Raccordo verso Monza, proseguire verso Monza sulla A52, uscire a Baranzate al km 21+150 e rientrare dallo stesso svincolo. Per la chiusura dell'entrata verso Monza si suggerisce di immettersi sulla R37 verso Rho e uscire a Fiera Milano est-sud per poi rientrare dallo stesso ma in direzione Monza.

Per quanto riguarda invece la chiusura dell'uscita, per chi proviene da Rho si consiglia di proseguire in direzione Monza sulla R37 e sulla A52, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso Svincolo verso Rho per poi prendere l'uscita Mazzo di Rho. Per chi proviene da Monza, proseguire verso Rho sulla R37, uscire a Fiera Milano est-sud e rientrare dallo stesso verso Monza uscendo a Mazzo di Rho.