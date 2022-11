Chiusura notturna sull'autostrada A8 Milano-Varese tra il 18 e il 19 novembre 2022.

Sarà chiuso in particolare lo svincolo Lainate-Arese in entrata verso Milano, per chi proviene dai laghi, dalle 21 di venerdì 18 alle 5 di sabato 19 novembre, per consentire attività d'ispezione delle barriere antirumore. Autostrade per l'Italia suggerisce, in alternativa, di entrare allo svincolo successivo, Fiera-Milano.